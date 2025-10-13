NPCT: Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest
今日NPCT汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.84进行交易。
关注Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NPCT新闻
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- NPCT: Discount Narrows, Pushing Strong Results But Taking Away Its Appeal (NYSE:NPCT)
常见问题解答
NPCT股票今天的价格是多少？
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为9.83。它在9.82 - 9.84范围内交易，昨天的收盘价为9.81，交易量达到113。NPCT的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest目前的价值为9.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.48%和USD。实时查看图表以跟踪NPCT走势。
如何购买NPCT股票？
您可以以9.83的当前价格购买Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在9.83或10.13附近，而113和-0.10%显示市场活动。立即关注NPCT的实时图表更新。
如何投资NPCT股票？
投资Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围9.67 - 11.12和当前价格9.83。许多人在以9.83或10.13下订单之前，会比较0.20%和。实时查看NPCT价格图表，了解每日变化。
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest的最高价格是11.12。在9.67 - 11.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest的绩效。
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest（NPCT）的最低价格为9.67。将其与当前的9.83和9.67 - 11.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NPCT股票是什么时候拆分的？
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.81和-9.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.81
- 开盘价
- 9.84
- 卖价
- 9.83
- 买价
- 10.13
- 最低价
- 9.82
- 最高价
- 9.84
- 交易量
- 113
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -7.61%
- 年变化
- -9.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%