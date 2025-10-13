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NPCT: Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest

9.83 USD 0.02 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NPCT汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.84进行交易。

关注Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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NPCT新闻

常见问题解答

NPCT股票今天的价格是多少？

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为9.83。它在9.82 - 9.84范围内交易，昨天的收盘价为9.81，交易量达到113。NPCT的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest目前的价值为9.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.48%和USD。实时查看图表以跟踪NPCT走势。

如何购买NPCT股票？

您可以以9.83的当前价格购买Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在9.83或10.13附近，而113和-0.10%显示市场活动。立即关注NPCT的实时图表更新。

如何投资NPCT股票？

投资Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围9.67 - 11.12和当前价格9.83。许多人在以9.83或10.13下订单之前，会比较0.20%和。实时查看NPCT价格图表，了解每日变化。

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest的最高价格是11.12。在9.67 - 11.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest的绩效。

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest（NPCT）的最低价格为9.67。将其与当前的9.83和9.67 - 11.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NPCT股票是什么时候拆分的？

Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.81和-9.48%中可见。

日范围
9.82 9.84
年范围
9.67 11.12
前一天收盘价
9.81
开盘价
9.84
卖价
9.83
买价
10.13
最低价
9.82
最高价
9.84
交易量
113
日变化
0.20%
月变化
0.20%
6个月变化
-7.61%
年变化
-9.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%