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NORW: Global X MSCI Norway ETF

35.75 USD 0.41 (1.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NORW за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.44, а максимальная — 35.77.

Следите за динамикой Global X MSCI Norway ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NORW сегодня?

Global X MSCI Norway ETF (NORW) сегодня оценивается на уровне 35.75. Инструмент торгуется в пределах 35.44 - 35.77, вчерашнее закрытие составило 35.34, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NORW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI Norway ETF?

Global X MSCI Norway ETF в настоящее время оценивается в 35.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.33% и USD. Отслеживайте движения NORW на графике в реальном времени.

Как купить акции NORW?

Вы можете купить акции Global X MSCI Norway ETF (NORW) по текущей цене 35.75. Ордера обычно размещаются около 35.75 или 36.05, тогда как 30 и 0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NORW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NORW?

Инвестирование в Global X MSCI Norway ETF предполагает учет годового диапазона 27.84 - 39.37 и текущей цены 35.75. Многие сравнивают 2.32% и -0.11% перед размещением ордеров на 35.75 или 36.05. Изучайте ежедневные изменения цены NORW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI Norway ETF?

Самая высокая цена Global X MSCI Norway ETF (NORW) за последний год составила 39.37. Акции заметно колебались в пределах 27.84 - 39.37, сравнение с 35.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI Norway ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI Norway ETF?

Самая низкая цена Global X MSCI Norway ETF (NORW) за год составила 27.84. Сравнение с текущими 35.75 и 27.84 - 39.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NORW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NORW?

В прошлом Global X MSCI Norway ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.34 и 20.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.44 35.77
Годовой диапазон
27.84 39.37
Предыдущее закрытие
35.34
Open
35.44
Bid
35.75
Ask
36.05
Low
35.44
High
35.77
Объем
30
Дневное изменение
1.16%
Месячное изменение
2.32%
6-месячное изменение
-0.11%
Годовое изменение
20.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%