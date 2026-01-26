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NORW: Global X MSCI Norway ETF
Курс NORW за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.44, а максимальная — 35.77.
Следите за динамикой Global X MSCI Norway ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NORW
- NORW: Reasonable Valuation And Growth Outperformance Potential (NYSEARCA:NORW)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NORW сегодня?
Global X MSCI Norway ETF (NORW) сегодня оценивается на уровне 35.75. Инструмент торгуется в пределах 35.44 - 35.77, вчерашнее закрытие составило 35.34, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NORW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI Norway ETF?
Global X MSCI Norway ETF в настоящее время оценивается в 35.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.33% и USD. Отслеживайте движения NORW на графике в реальном времени.
Как купить акции NORW?
Вы можете купить акции Global X MSCI Norway ETF (NORW) по текущей цене 35.75. Ордера обычно размещаются около 35.75 или 36.05, тогда как 30 и 0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NORW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NORW?
Инвестирование в Global X MSCI Norway ETF предполагает учет годового диапазона 27.84 - 39.37 и текущей цены 35.75. Многие сравнивают 2.32% и -0.11% перед размещением ордеров на 35.75 или 36.05. Изучайте ежедневные изменения цены NORW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI Norway ETF?
Самая высокая цена Global X MSCI Norway ETF (NORW) за последний год составила 39.37. Акции заметно колебались в пределах 27.84 - 39.37, сравнение с 35.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI Norway ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI Norway ETF?
Самая низкая цена Global X MSCI Norway ETF (NORW) за год составила 27.84. Сравнение с текущими 35.75 и 27.84 - 39.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NORW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NORW?
В прошлом Global X MSCI Norway ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.34 и 20.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.34
- Open
- 35.44
- Bid
- 35.75
- Ask
- 36.05
- Low
- 35.44
- High
- 35.77
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 1.16%
- Месячное изменение
- 2.32%
- 6-месячное изменение
- -0.11%
- Годовое изменение
- 20.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%