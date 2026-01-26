NORW: Global X挪威股市指数ETF
今日NORW汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点35.66和高点35.81进行交易。
关注Global X挪威股市指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NORW新闻
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常见问题解答
NORW股票今天的价格是多少？
Global X挪威股市指数ETF股票今天的定价为35.73。它在35.66 - 35.81范围内交易，昨天的收盘价为35.75，交易量达到56。NORW的实时价格图表显示了这些更新。
Global X挪威股市指数ETF股票是否支付股息？
Global X挪威股市指数ETF目前的价值为35.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.26%和USD。实时查看图表以跟踪NORW走势。
如何购买NORW股票？
您可以以35.73的当前价格购买Global X挪威股市指数ETF股票。订单通常设置在35.73或36.03附近，而56和-0.11%显示市场活动。立即关注NORW的实时图表更新。
如何投资NORW股票？
投资Global X挪威股市指数ETF需要考虑年度范围27.84 - 39.37和当前价格35.73。许多人在以35.73或36.03下订单之前，会比较2.26%和。实时查看NORW价格图表，了解每日变化。
Global X挪威股市指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X挪威股市指数ETF的最高价格是39.37。在27.84 - 39.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X挪威股市指数ETF的绩效。
Global X挪威股市指数ETF股票的最低价格是多少？
Global X挪威股市指数ETF（NORW）的最低价格为27.84。将其与当前的35.73和27.84 - 39.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NORW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NORW股票是什么时候拆分的？
Global X挪威股市指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.75和20.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.75
- 开盘价
- 35.77
- 卖价
- 35.73
- 买价
- 36.03
- 最低价
- 35.66
- 最高价
- 35.81
- 交易量
- 56
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- -0.17%
- 年变化
- 20.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%