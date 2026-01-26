报价部分
货币 / NORW
回到股票

NORW: Global X挪威股市指数ETF

35.73 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NORW汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点35.66和高点35.81进行交易。

关注Global X挪威股市指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NORW新闻

常见问题解答

NORW股票今天的价格是多少？

Global X挪威股市指数ETF股票今天的定价为35.73。它在35.66 - 35.81范围内交易，昨天的收盘价为35.75，交易量达到56。NORW的实时价格图表显示了这些更新。

Global X挪威股市指数ETF股票是否支付股息？

Global X挪威股市指数ETF目前的价值为35.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.26%和USD。实时查看图表以跟踪NORW走势。

如何购买NORW股票？

您可以以35.73的当前价格购买Global X挪威股市指数ETF股票。订单通常设置在35.73或36.03附近，而56和-0.11%显示市场活动。立即关注NORW的实时图表更新。

如何投资NORW股票？

投资Global X挪威股市指数ETF需要考虑年度范围27.84 - 39.37和当前价格35.73。许多人在以35.73或36.03下订单之前，会比较2.26%和。实时查看NORW价格图表，了解每日变化。

Global X挪威股市指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X挪威股市指数ETF的最高价格是39.37。在27.84 - 39.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X挪威股市指数ETF的绩效。

Global X挪威股市指数ETF股票的最低价格是多少？

Global X挪威股市指数ETF（NORW）的最低价格为27.84。将其与当前的35.73和27.84 - 39.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NORW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NORW股票是什么时候拆分的？

Global X挪威股市指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.75和20.26%中可见。

日范围
35.66 35.81
年范围
27.84 39.37
前一天收盘价
35.75
开盘价
35.77
卖价
35.73
买价
36.03
最低价
35.66
最高价
35.81
交易量
56
日变化
-0.06%
月变化
2.26%
6个月变化
-0.17%
年变化
20.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%