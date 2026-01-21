- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NML: Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc
Курс NML за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.22, а максимальная — 10.44.
Следите за динамикой Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NML
- NML: Good Performance YTD, But A Decline In Oil Prices Might Weigh On Shares (NYSE:NML)
- 3 Retirement Income Funds For Stability, Inflation Resilience, And Growth (NYSEARCA:JAAA)
- July Marks Another Rate Increase For Liquids Pipelines
- NML: Valuation Is Getting Too Expensive (NYSE:NML)
- CEFS: Outperforms Funds Of Closed End Funds (BATS:CEFS)
- 2 Discounted Infrastructure Plays With Monthly Pay
- 6 April Raises With 1 High Yield Giving 20% And 1 Cut
- Iran Conflict And Energy Markets: The Initial Response From Active Managers
- Closed-End Funds: Looking For Infrastructure Opportunities With AI Driving Them Higher
- NML: Data Centers Are A Catalyst But Flawed Portfolio Structure (NYSE:NML)
- Markets And The Middle East: Impacts To Asset Classes
- Surging U.S. Power Needs Drive Gas Infrastructure Opportunity
- 7 High Yield Monthly Payers To Own
- Gauging The Mideast Supply Shock
- MLP Valuations: Where Are Midstream Pipelines Trading, Why Investors Are Paying Attention
- Midstream MLPs: High Income With Equity Characteristics
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- Midstream And Rising Canadian Production And Exports
- NML: This Fund Is Worth Considering Given Current Energy Sector Trends (NYSE:NML)
- Natural Gas, Demand-Pull Pipelines And Midstream Valuations
- Why Midstream Cash Flows Hold Up When Energy Prices Don’t
- Energy Transfer And Capital Spending Shifts: Implications For MLP Cash Flows
- TYG: Multiple Mergers, Multiple Distribution Increases, Midstream Momentum (NYSE:TYG)
- Addressing Questions On Oil, Geopolitics, And Midstream
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NML сегодня?
Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc (NML) сегодня оценивается на уровне 10.37. Инструмент торгуется в пределах 10.22 - 10.44, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc?
Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.24% и USD. Отслеживайте движения NML на графике в реальном времени.
Как купить акции NML?
Вы можете купить акции Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc (NML) по текущей цене 10.37. Ордера обычно размещаются около 10.37 или 10.67, тогда как 144 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NML?
Инвестирование в Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 7.89 - 10.95 и текущей цены 10.37. Многие сравнивают -0.10% и -0.10% перед размещением ордеров на 10.37 или 10.67. Изучайте ежедневные изменения цены NML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc?
Самая высокая цена Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc (NML) за последний год составила 10.95. Акции заметно колебались в пределах 7.89 - 10.95, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc?
Самая низкая цена Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc (NML) за год составила 7.89. Сравнение с текущими 10.37 и 7.89 - 10.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NML?
В прошлом Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и 18.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.17
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.37
- Ask
- 10.67
- Low
- 10.22
- High
- 10.44
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.10%
- Годовое изменение
- 18.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%