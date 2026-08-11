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NBET: Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF
Курс NBET за сегодня изменился на 2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.19, а максимальная — 40.61.
Следите за динамикой Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBET сегодня?
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) сегодня оценивается на уровне 40.60. Инструмент торгуется в пределах 40.19 - 40.61, вчерашнее закрытие составило 39.50, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 40.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.92% и USD. Отслеживайте движения NBET на графике в реальном времени.
Как купить акции NBET?
Вы можете купить акции Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) по текущей цене 40.60. Ордера обычно размещаются около 40.60 или 40.90, тогда как 9 и 1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBET?
Инвестирование в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 38.04 - 42.23 и текущей цены 40.60. Многие сравнивают 1.55% и 2.32% перед размещением ордеров на 40.60 или 40.90. Изучайте ежедневные изменения цены NBET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) за последний год составила 42.23. Акции заметно колебались в пределах 38.04 - 42.23, сравнение с 39.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) за год составила 38.04. Сравнение с текущими 40.60 и 38.04 - 42.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBET?
В прошлом Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.50 и 5.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.50
- Open
- 40.19
- Bid
- 40.60
- Ask
- 40.90
- Low
- 40.19
- High
- 40.61
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 2.78%
- Месячное изменение
- 1.55%
- 6-месячное изменение
- 2.32%
- Годовое изменение
- 5.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%