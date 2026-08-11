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NBET: Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

40.60 USD 1.10 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NBET за сегодня изменился на 2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.19, а максимальная — 40.61.

Следите за динамикой Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBET сегодня?

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) сегодня оценивается на уровне 40.60. Инструмент торгуется в пределах 40.19 - 40.61, вчерашнее закрытие составило 39.50, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 40.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.92% и USD. Отслеживайте движения NBET на графике в реальном времени.

Как купить акции NBET?

Вы можете купить акции Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) по текущей цене 40.60. Ордера обычно размещаются около 40.60 или 40.90, тогда как 9 и 1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBET?

Инвестирование в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 38.04 - 42.23 и текущей цены 40.60. Многие сравнивают 1.55% и 2.32% перед размещением ордеров на 40.60 или 40.90. Изучайте ежедневные изменения цены NBET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) за последний год составила 42.23. Акции заметно колебались в пределах 38.04 - 42.23, сравнение с 39.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) за год составила 38.04. Сравнение с текущими 40.60 и 38.04 - 42.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBET?

В прошлом Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.50 и 5.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.19 40.61
Годовой диапазон
38.04 42.23
Предыдущее закрытие
39.50
Open
40.19
Bid
40.60
Ask
40.90
Low
40.19
High
40.61
Объем
9
Дневное изменение
2.78%
Месячное изменение
1.55%
6-месячное изменение
2.32%
Годовое изменение
5.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%