NBET: Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF
今日NBET汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点40.77和高点41.04进行交易。
关注Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NBET股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票今天的定价为41.01。它在40.77 - 41.04范围内交易，昨天的收盘价为40.60，交易量达到13。NBET的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF目前的价值为41.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.99%和USD。实时查看图表以跟踪NBET走势。
如何购买NBET股票？
您可以以41.01的当前价格购买Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票。订单通常设置在41.01或41.31附近，而13和0.54%显示市场活动。立即关注NBET的实时图表更新。
如何投资NBET股票？
投资Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF需要考虑年度范围38.04 - 42.23和当前价格41.01。许多人在以41.01或41.31下订单之前，会比较2.58%和。实时查看NBET价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF的最高价格是42.23。在38.04 - 42.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF的绩效。
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF（NBET）的最低价格为38.04。将其与当前的41.01和38.04 - 42.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBET股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.60和6.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.60
- 开盘价
- 40.79
- 卖价
- 41.01
- 买价
- 41.31
- 最低价
- 40.77
- 最高价
- 41.04
- 交易量
- 13
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 2.58%
- 6个月变化
- 3.35%
- 年变化
- 6.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%