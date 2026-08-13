报价部分
货币 / NBET
回到股票

NBET: Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

41.01 USD 0.41 (1.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBET汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点40.77和高点41.04进行交易。

关注Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBET股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票今天的定价为41.01。它在40.77 - 41.04范围内交易，昨天的收盘价为40.60，交易量达到13。NBET的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF目前的价值为41.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.99%和USD。实时查看图表以跟踪NBET走势。

如何购买NBET股票？

您可以以41.01的当前价格购买Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票。订单通常设置在41.01或41.31附近，而13和0.54%显示市场活动。立即关注NBET的实时图表更新。

如何投资NBET股票？

投资Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF需要考虑年度范围38.04 - 42.23和当前价格41.01。许多人在以41.01或41.31下订单之前，会比较2.58%和。实时查看NBET价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF的最高价格是42.23。在38.04 - 42.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF的绩效。

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF（NBET）的最低价格为38.04。将其与当前的41.01和38.04 - 42.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBET股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.60和6.99%中可见。

日范围
40.77 41.04
年范围
38.04 42.23
前一天收盘价
40.60
开盘价
40.79
卖价
41.01
买价
41.31
最低价
40.77
最高价
41.04
交易量
13
日变化
1.01%
月变化
2.58%
6个月变化
3.35%
年变化
6.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%