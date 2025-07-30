Валюты / MTG
MTG: MGIC Investment Corporation
27.87 USD 0.14 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTG за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.75, а максимальная — 28.08.
Следите за динамикой MGIC Investment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
27.75 28.08
Годовой диапазон
21.94 28.97
- Предыдущее закрытие
- 28.01
- Open
- 28.01
- Bid
- 27.87
- Ask
- 28.17
- Low
- 27.75
- High
- 28.08
- Объем
- 2.689 K
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- 12.33%
- Годовое изменение
- 8.87%
