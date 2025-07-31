Währungen / MTG
MTG: MGIC Investment Corporation
28.51 USD 0.50 (1.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTG hat sich für heute um 1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.07 bis zu einem Hoch von 29.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die MGIC Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MTG News
- MGIC Investment-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 28,98 USD
- MGIC Investment Corp stock hits 52-week high at 28.98 USD
- MGIC (MTG) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- MGIC Investment (MTG) Could Be a Great Choice
- MGIC Investment Corp stock hits 52-week high at 28.69 USD
- MTG Outperforms Industry, Hits 52-Week High: How to Play the Stock
- MGIC (MTG) Up 6.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why MGIC Investment (MTG) is a Great Dividend Stock Right Now
- MGIC Investment Shares Gain 2.3% as Q2 Earnings Top Estimates
- MGIC Investment Stock: Solid Q2 With Minimal Losses Persisting (NYSE:MTG)
Tagesspanne
28.07 29.01
Jahresspanne
21.94 29.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.01
- Eröffnung
- 28.14
- Bid
- 28.51
- Ask
- 28.81
- Tief
- 28.07
- Hoch
- 29.01
- Volumen
- 6.571 K
- Tagesänderung
- 1.79%
- Monatsänderung
- 3.18%
- 6-Monatsänderung
- 14.91%
- Jahresänderung
- 11.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K