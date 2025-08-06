Валюты / MTCH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MTCH: Match Group Inc
37.44 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTCH за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.06, а максимальная — 37.64.
Следите за динамикой Match Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MTCH
- Match Group at Goldman Sachs Conference: Strategic Turnaround Focus
- Match Group, Inc. (MTCH) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Match Group at Citi’s 2025 Conference: Strategic Shift and AI Focus
- Bumble App Revenues Decline: Is User Churn a Bigger Threat to Growth?
- Bumble's Customer Retention Rate Slips: Is Growth Getting Harder?
- Match Group: Hinge's Growth Is Slowing Dramatically (NASDAQ:MTCH)
- Half of Gen Z spends $0 a month on dating thanks to a ‘romance recession’
- Match Group To Pay $14 Million In FTC Settlement Over Deceptive Practices - Match Group (NASDAQ:MTCH)
- Match Group stock hits 52-week high at 38.78 USD
- Bumble's Paying Users Drop 8.7% in Q2: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Match Group stock price target raised to $45 by Susquehanna on turnaround progress
- Bumble shares drop on subscriber decline, AI strategy concerns
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- Why Match Group Rallied Big Today
- Match Group stock price target raised to $39 from $35 at RBC Capital
- Wall Street boosted by earnings, Fed rate cut hopes
- Wolfe Research raises Match Group stock price target to $42 on green shoots
- Match Group Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Remain Flat Y/Y
- Match Group stock price target raised to $35 from $32 at Morgan Stanley
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- S&P 500 and Nasdaq lifted by earnings, Fed hopes
- S&P 500 and Nasdaq lifted by earnings, Fed hopes
- Match Group stock price target raised to $33 by JPMorgan on early signs of Tinder turnaround
Дневной диапазон
37.06 37.64
Годовой диапазон
26.39 39.20
- Предыдущее закрытие
- 37.47
- Open
- 37.54
- Bid
- 37.44
- Ask
- 37.74
- Low
- 37.06
- High
- 37.64
- Объем
- 7.126 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 1.96%
- 6-месячное изменение
- 20.77%
- Годовое изменение
- -1.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.