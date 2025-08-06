통화 / MTCH
MTCH: Match Group Inc
38.51 USD 0.06 (0.16%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTCH 환율이 오늘 -0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.09이고 고가는 38.82이었습니다.
Match Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MTCH News
일일 변동 비율
38.09 38.82
년간 변동
26.39 39.20
- 이전 종가
- 38.57
- 시가
- 38.50
- Bid
- 38.51
- Ask
- 38.81
- 저가
- 38.09
- 고가
- 38.82
- 볼륨
- 8.598 K
- 일일 변동
- -0.16%
- 월 변동
- 4.87%
- 6개월 변동
- 24.23%
- 년간 변동율
- 1.18%
