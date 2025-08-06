KurseKategorien
Währungen / MTCH
Zurück zum Aktien

MTCH: Match Group Inc

38.57 USD 0.98 (2.61%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTCH hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.47 bis zu einem Hoch von 38.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Match Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTCH News

Tagesspanne
37.47 38.60
Jahresspanne
26.39 39.20
Vorheriger Schlusskurs
37.59
Eröffnung
37.68
Bid
38.57
Ask
38.87
Tief
37.47
Hoch
38.60
Volumen
8.161 K
Tagesänderung
2.61%
Monatsänderung
5.04%
6-Monatsänderung
24.42%
Jahresänderung
1.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K