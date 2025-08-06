Währungen / MTCH
MTCH: Match Group Inc
38.57 USD 0.98 (2.61%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTCH hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.47 bis zu einem Hoch von 38.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Match Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MTCH News
Tagesspanne
37.47 38.60
Jahresspanne
26.39 39.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.59
- Eröffnung
- 37.68
- Bid
- 38.57
- Ask
- 38.87
- Tief
- 37.47
- Hoch
- 38.60
- Volumen
- 8.161 K
- Tagesänderung
- 2.61%
- Monatsänderung
- 5.04%
- 6-Monatsänderung
- 24.42%
- Jahresänderung
- 1.34%
