Валюты / MGYR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MGYR: Magyar Bancorp Inc
17.35 USD 0.23 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGYR за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.01, а максимальная — 17.35.
Следите за динамикой Magyar Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
17.01 17.35
Годовой диапазон
12.14 19.04
- Предыдущее закрытие
- 17.12
- Open
- 17.01
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Low
- 17.01
- High
- 17.35
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- 22.88%
- Годовое изменение
- 40.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.