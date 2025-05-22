Valute / MGYR
MGYR: Magyar Bancorp Inc
17.44 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGYR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.30 e ad un massimo di 17.45.
Segui le dinamiche di Magyar Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
17.30 17.45
Intervallo Annuale
12.14 19.04
- Chiusura Precedente
- 17.44
- Apertura
- 17.30
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- Minimo
- 17.30
- Massimo
- 17.45
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.98%
- Variazione Semestrale
- 23.51%
- Variazione Annuale
- 40.87%
21 settembre, domenica