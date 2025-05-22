QuotazioniSezioni
MGYR: Magyar Bancorp Inc

17.44 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGYR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.30 e ad un massimo di 17.45.

Segui le dinamiche di Magyar Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.30 17.45
Intervallo Annuale
12.14 19.04
Chiusura Precedente
17.44
Apertura
17.30
Bid
17.44
Ask
17.74
Minimo
17.30
Massimo
17.45
Volume
7
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
23.51%
Variazione Annuale
40.87%
