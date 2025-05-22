Währungen / MGYR
MGYR: Magyar Bancorp Inc
17.44 USD 0.33 (1.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGYR hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.44 bis zu einem Hoch von 17.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magyar Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.44 17.44
Jahresspanne
12.14 19.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.11
- Eröffnung
- 17.44
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- Tief
- 17.44
- Hoch
- 17.44
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.93%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- 23.51%
- Jahresänderung
- 40.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K