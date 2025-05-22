KurseKategorien
Währungen / MGYR
MGYR: Magyar Bancorp Inc

17.44 USD 0.33 (1.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGYR hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.44 bis zu einem Hoch von 17.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Magyar Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
17.44 17.44
Jahresspanne
12.14 19.04
Vorheriger Schlusskurs
17.11
Eröffnung
17.44
Bid
17.44
Ask
17.74
Tief
17.44
Hoch
17.44
Volumen
1
Tagesänderung
1.93%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
23.51%
Jahresänderung
40.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K