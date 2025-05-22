クォートセクション
通貨 / MGYR
MGYR: Magyar Bancorp Inc

17.44 USD 0.33 (1.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGYRの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり17.44の安値と17.44の高値で取引されました。

Magyar Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGYR News

1日のレンジ
17.44 17.44
1年のレンジ
12.14 19.04
以前の終値
17.11
始値
17.44
買値
17.44
買値
17.74
安値
17.44
高値
17.44
出来高
1
1日の変化
1.93%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
23.51%
1年の変化
40.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K