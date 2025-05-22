通貨 / MGYR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MGYR: Magyar Bancorp Inc
17.44 USD 0.33 (1.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGYRの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり17.44の安値と17.44の高値で取引されました。
Magyar Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
17.44 17.44
1年のレンジ
12.14 19.04
- 以前の終値
- 17.11
- 始値
- 17.44
- 買値
- 17.44
- 買値
- 17.74
- 安値
- 17.44
- 高値
- 17.44
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.93%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 23.51%
- 1年の変化
- 40.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K