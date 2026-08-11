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MEMS: Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
Курс MEMS за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.62, а максимальная — 30.75.
Следите за динамикой Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEMS сегодня?
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) сегодня оценивается на уровне 30.70. Инструмент торгуется в пределах 30.62 - 30.75, вчерашнее закрытие составило 30.76, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF?
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF в настоящее время оценивается в 30.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.40% и USD. Отслеживайте движения MEMS на графике в реальном времени.
Как купить акции MEMS?
Вы можете купить акции Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) по текущей цене 30.70. Ордера обычно размещаются около 30.70 или 31.00, тогда как 13 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEMS?
Инвестирование в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.75 - 32.57 и текущей цены 30.70. Многие сравнивают 0.56% и 9.33% перед размещением ордеров на 30.70 или 31.00. Изучайте ежедневные изменения цены MEMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF?
Самая высокая цена Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) за последний год составила 32.57. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 32.57, сравнение с 30.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF?
Самая низкая цена Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 30.70 и 24.75 - 32.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEMS?
В прошлом Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.76 и 17.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.76
- Open
- 30.71
- Bid
- 30.70
- Ask
- 31.00
- Low
- 30.62
- High
- 30.75
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 9.33%
- Годовое изменение
- 17.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%