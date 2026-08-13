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MEMS: 美新半导体

31.07 USD 0.37 (1.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MEMS汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点31.07和高点31.07进行交易。

关注美新半导体动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MEMS股票今天的价格是多少？

美新半导体股票今天的定价为31.07。它在31.07 - 31.07范围内交易，昨天的收盘价为30.70，交易量达到1。MEMS的实时价格图表显示了这些更新。

美新半导体股票是否支付股息？

美新半导体目前的价值为31.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.81%和USD。实时查看图表以跟踪MEMS走势。

如何购买MEMS股票？

您可以以31.07的当前价格购买美新半导体股票。订单通常设置在31.07或31.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MEMS的实时图表更新。

如何投资MEMS股票？

投资美新半导体需要考虑年度范围24.75 - 32.57和当前价格31.07。许多人在以31.07或31.37下订单之前，会比较1.77%和。实时查看MEMS价格图表，了解每日变化。

美新半导体股票的最高价格是多少？

在过去一年中，美新半导体的最高价格是32.57。在24.75 - 32.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪美新半导体的绩效。

美新半导体股票的最低价格是多少？

美新半导体（MEMS）的最低价格为24.75。将其与当前的31.07和24.75 - 32.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEMS股票是什么时候拆分的？

美新半导体历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.70和18.81%中可见。

日范围
31.07 31.07
年范围
24.75 32.57
前一天收盘价
30.70
开盘价
31.07
卖价
31.07
买价
31.37
最低价
31.07
最高价
31.07
交易量
1
日变化
1.21%
月变化
1.77%
6个月变化
10.65%
年变化
18.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%