MEMS: 美新半导体
今日MEMS汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点31.07和高点31.07进行交易。
关注美新半导体动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MEMS股票今天的价格是多少？
美新半导体股票今天的定价为31.07。它在31.07 - 31.07范围内交易，昨天的收盘价为30.70，交易量达到1。MEMS的实时价格图表显示了这些更新。
美新半导体股票是否支付股息？
美新半导体目前的价值为31.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.81%和USD。实时查看图表以跟踪MEMS走势。
如何购买MEMS股票？
您可以以31.07的当前价格购买美新半导体股票。订单通常设置在31.07或31.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MEMS的实时图表更新。
如何投资MEMS股票？
投资美新半导体需要考虑年度范围24.75 - 32.57和当前价格31.07。许多人在以31.07或31.37下订单之前，会比较1.77%和。实时查看MEMS价格图表，了解每日变化。
美新半导体股票的最高价格是多少？
在过去一年中，美新半导体的最高价格是32.57。在24.75 - 32.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪美新半导体的绩效。
美新半导体股票的最低价格是多少？
美新半导体（MEMS）的最低价格为24.75。将其与当前的31.07和24.75 - 32.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MEMS股票是什么时候拆分的？
美新半导体历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.70和18.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.70
- 开盘价
- 31.07
- 卖价
- 31.07
- 买价
- 31.37
- 最低价
- 31.07
- 最高价
- 31.07
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- 1.77%
- 6个月变化
- 10.65%
- 年变化
- 18.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%