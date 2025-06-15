Валюты / LYG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LYG: Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares
4.55 USD 0.07 (1.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYG за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.54, а максимальная — 4.61.
Следите за динамикой Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LYG
- LYG or CM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Marvell Technology, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- LYG or EBKDY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Six High Dividend Stocks You Can Count On
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- Goldman Sachs upgrades Lloyds Banking Group stock to Buy on strong growth outlook
- Lloyds Bank Corporate Markets posts solid half-year profit amid volatility
- Lloyds Banking Group: Share Price Rally Limits Upside Potential (NYSE:LYG)
- Lloyds Banking Group plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LYG)
- Lloyds Banking Group plc (LYG) H1 2025 Earnings Call Transcript
- Lloyds Banking Q2 Earnings: Structural Hedge Tailwind Continues To Power Growth (NYSE:LYG)
- Oakmark Global Concentrated Strategy Q2 2025 Commentary
- Oakmark Global Select Fund Q2 2025 Commentary
- Oakmark Global Fund Q2 2025 Commentary
- ClearBridge International Growth ACWI Ex-US Strategy Q2 2025 Commentary
- LYG or DBSDY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Post-Crisis Rules to Keep Banks Safe Are on the Way Out
- FFC: There Is No Compelling Reason To Buy This Fund Over Other Preferred CEFs
- ClearBridge International Growth ADR Strategy Q2 2025 Commentary
- ClearBridge International Value Strategy Q2 2025 Commentary
- NYLI Epoch International Choice Fund Q1 2025 Commentary
- NYLI Epoch Global Choice ADR Q1 2025 Commentary (ICEUX)
- Lloyds Banking Group to redeem $1.25 billion in senior notes
- Impax International Sustainable Economy Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
4.54 4.61
Годовой диапазон
2.56 4.63
- Предыдущее закрытие
- 4.62
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Low
- 4.54
- High
- 4.61
- Объем
- 2.739 K
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- 8.08%
- 6-месячное изменение
- 19.11%
- Годовое изменение
- 45.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.