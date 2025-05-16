Валюты / LXRX
LXRX: Lexicon Pharmaceuticals Inc
1.10 USD 0.02 (1.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LXRX за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.14.
Следите за динамикой Lexicon Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LXRX
- Lexicon Pharmaceuticals stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Lexicon Pharmaceuticals stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Lexicon submits new data to FDA for potential diabetes drug approval
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Lexicon Pharmaceuticals stock at $4
- Lexicon Pharmaceuticals’ Strategic Retrenchment Will Take Years To Show Results (LXRX)
- Lexicon (LXRX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Jefferies raises Lexicon Pharmaceuticals stock price target to $0.85
- Lexicon Q2 2025 slides: Strategic pivot yields profit as pipeline advances
- Lexicon Pharmaceuticals (LXRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Lexicon earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Supernus Pharmaceuticals (SUPN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lexicon Pharmaceuticals regains Nasdaq compliance
- Lexicon Pharmaceuticals regains Nasdaq compliance for minimum bid price
- Lexicon Q1 2025 slides: EPS beat, revenue miss, strategic partnerships advance
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Lexicon Pharmaceuticals stock
- Lexicon to Present Data at the 85th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA)
- Novo signs $812 million weight-loss drug license deal with US biotech Deep Apple
- Novo signs $812 million weight-loss drug license deal with US biotech Deep Apple
- Lexicon Pharmaceuticals surges 67% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Lexicon Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Partnerships and Pipeline Progress
- Lexicon Pharmaceuticals to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Lexicon at H.C. Wainwright Conference: Strategic Pipeline Developments
- SONATA-HCM Study Design Presented at Heart Failure 2025, the Annual Congress of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
- Novo Nordisk Sheds 4% After Ousting CEO As Eli Lilly Rivalry Slams Stock Price
Дневной диапазон
1.09 1.14
Годовой диапазон
0.28 2.18
- Предыдущее закрытие
- 1.12
- Open
- 1.14
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Low
- 1.09
- High
- 1.14
- Объем
- 924
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -1.79%
- 6-месячное изменение
- 139.13%
- Годовое изменение
- -30.38%
