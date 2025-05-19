Währungen / LXRX
LXRX: Lexicon Pharmaceuticals Inc
1.20 USD 0.02 (1.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LXRX hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lexicon Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXRX News
- Lexicon Pharmaceuticals: H.C. Wainwright bestätigt "Buy"-Rating nach positiven Studiendaten/n
- Lexicon Pharmaceuticals stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Lexicon Pharmaceuticals stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Lexicon submits new data to FDA for potential diabetes drug approval
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Lexicon Pharmaceuticals stock at $4
- Lexicon Pharmaceuticals’ Strategic Retrenchment Will Take Years To Show Results (LXRX)
- Lexicon (LXRX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Jefferies raises Lexicon Pharmaceuticals stock price target to $0.85
- Lexicon Q2 2025 slides: Strategic pivot yields profit as pipeline advances
- Lexicon Pharmaceuticals (LXRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Lexicon earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Supernus Pharmaceuticals (SUPN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lexicon Pharmaceuticals regains Nasdaq compliance
- Lexicon Pharmaceuticals regains Nasdaq compliance for minimum bid price
- Lexicon Q1 2025 slides: EPS beat, revenue miss, strategic partnerships advance
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Lexicon Pharmaceuticals stock
- Lexicon to Present Data at the 85th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA)
- Novo signs $812 million weight-loss drug license deal with US biotech Deep Apple
- Novo signs $812 million weight-loss drug license deal with US biotech Deep Apple
- Lexicon Pharmaceuticals surges 67% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Lexicon Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Partnerships and Pipeline Progress
- Lexicon Pharmaceuticals to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Lexicon at H.C. Wainwright Conference: Strategic Pipeline Developments
- SONATA-HCM Study Design Presented at Heart Failure 2025, the Annual Congress of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
Tagesspanne
1.18 1.26
Jahresspanne
0.28 2.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.22
- Eröffnung
- 1.24
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Tief
- 1.18
- Hoch
- 1.26
- Volumen
- 842
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- 7.14%
- 6-Monatsänderung
- 160.87%
- Jahresänderung
- -24.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K