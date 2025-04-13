Валюты / LESL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LESL: Leslie's Inc
0.28 USD 0.05 (15.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LESL за сегодня изменился на -15.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.27, а максимальная — 0.29.
Следите за динамикой Leslie's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LESL
- Leslie’s назначает Джеффа Уайта новым финансовым директором с 5 октября
- Leslie’s appoints Jeff White as new CFO effective October 5
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- Leslie’s CFR downgraded to Caa3 by Moody’s amid financial struggles
- Leslie’s Poolmart downgraded to ’CCC+’ amid weak sales, high debt
- Leslie’s stock price target lowered to $0.50 from $0.75 at Loop Capital
- Leslie’s stock price target lowered to $0.35 from $0.65 at Jefferies
- Leslie’s stock price target lowered to $0.35 at Telsey on weak demand
- Leslie's, Inc. (LESL) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate Kenvue (KVUE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Leslie’s stock price target lowered to $0.47 by Stifel on weak results
- Leslie’s stock price target lowered to $0.75 from $1.00 at Loop Capital
- Procter & Gamble (PG) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Leslie’s shares plunge as Q3 sales decline, 2025 guidance withdrawn
- Leslie’s stock price target lowered to $0.75 at Telsey on weak sales
- Leslie’s reports 12% sales decline amid challenging weather conditions
- Leslie’s appoints Amy College as new chief merchandising officer
- Leslie’s stock price target cut to $1 by Mizuho on margin pressure
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Level Up Your Pool Game with Leslie’s Refreshed Pool Perks Rewards Program
- Leslie’s Poolmart Inc. credit rating downgraded at S&P amid weaker business prospects
- Stifel raises Leslie’s stock target to $0.57, maintains hold rating
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
Дневной диапазон
0.27 0.29
Годовой диапазон
0.27 3.64
- Предыдущее закрытие
- 0.33
- Open
- 0.28
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Low
- 0.27
- High
- 0.29
- Объем
- 3.445 K
- Дневное изменение
- -15.15%
- Месячное изменение
- -15.15%
- 6-месячное изменение
- -62.16%
- Годовое изменение
- -91.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.