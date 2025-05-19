Валюты / LEE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LEE: Lee Enterprises Incorporated
5.88 USD 1.39 (30.96%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEE за сегодня изменился на 30.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.44, а максимальная — 6.95.
Следите за динамикой Lee Enterprises Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LEE
- Earnings call transcript: Lee Enterprises Q3 2025 reports wider EPS loss
- Lee Enterprises Q3 FY2025 slides: Digital revenue reaches 55% amid continued transformation
- Lee Enterprises, Incorporated (LEE) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lee Enterprises earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- New York Times Co. (NYT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Here’s how many people leave a news article when asked to pay
- Lee Enterprises names Nathan Bekke as chief operating officer
- Tariffs, North Korea Cast Shadow Over Lee’s First Day in Office
- Lee Enterprises stock hits 52-week low at $6.24 amid downturn
- Lee Enterprises stock hits 52-week low at $7.15 amid downturn
- Lee Enterprises Hosts Live Drawing Series with VeeFriends and Award-Winning Editorial Cartoonists May 20 and May 22
Дневной диапазон
4.44 6.95
Годовой диапазон
3.82 19.63
- Предыдущее закрытие
- 4.49
- Open
- 4.46
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Low
- 4.44
- High
- 6.95
- Объем
- 1.312 K
- Дневное изменение
- 30.96%
- Месячное изменение
- 38.35%
- 6-месячное изменение
- -45.40%
- Годовое изменение
- -32.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.