LEE: Lee Enterprises Incorporated
5.58 USD 0.23 (4.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEE hat sich für heute um 4.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.23 bis zu einem Hoch von 5.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lee Enterprises Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEE News
- Earnings call transcript: Lee Enterprises Q3 2025 reports wider EPS loss
- Lee Enterprises Q3 FY2025 slides: Digital revenue reaches 55% amid continued transformation
- Lee Enterprises, Incorporated (LEE) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lee Enterprises earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- New York Times Co. (NYT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Here’s how many people leave a news article when asked to pay
- Lee Enterprises names Nathan Bekke as chief operating officer
- Tariffs, North Korea Cast Shadow Over Lee’s First Day in Office
- Lee Enterprises stock hits 52-week low at $6.24 amid downturn
- Lee Enterprises stock hits 52-week low at $7.15 amid downturn
- Lee Enterprises Hosts Live Drawing Series with VeeFriends and Award-Winning Editorial Cartoonists May 20 and May 22
Tagesspanne
5.23 5.58
Jahresspanne
3.82 19.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.35
- Eröffnung
- 5.37
- Bid
- 5.58
- Ask
- 5.88
- Tief
- 5.23
- Hoch
- 5.58
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 4.30%
- Monatsänderung
- 31.29%
- 6-Monatsänderung
- -48.19%
- Jahresänderung
- -35.86%
