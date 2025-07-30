КотировкиРазделы
LC: LendingClub Corporation

17.20 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.66, а максимальная — 17.22.

Дневной диапазон
16.66 17.22
Годовой диапазон
7.90 18.74
Предыдущее закрытие
17.16
Open
17.14
Bid
17.20
Ask
17.50
Low
16.66
High
17.22
Объем
2.047 K
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
2.63%
6-месячное изменение
69.29%
Годовое изменение
50.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.