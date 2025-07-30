Валюты / LC
LC: LendingClub Corporation
17.20 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.66, а максимальная — 17.22.
Следите за динамикой LendingClub Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.66 17.22
Годовой диапазон
7.90 18.74
- Предыдущее закрытие
- 17.16
- Open
- 17.14
- Bid
- 17.20
- Ask
- 17.50
- Low
- 16.66
- High
- 17.22
- Объем
- 2.047 K
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 2.63%
- 6-месячное изменение
- 69.29%
- Годовое изменение
- 50.35%
