Валюты / KOS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KOS: Kosmos Energy Ltd (DE)
1.83 USD 0.15 (8.93%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KOS за сегодня изменился на 8.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.71, а максимальная — 1.83.
Следите за динамикой Kosmos Energy Ltd (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KOS
- 3 Energy Stocks Under $5 With Strong Value Fundamentals
- Patient Capital's Q2 2025 Top Contributors And Detractors
- Kosmos Energy Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KOS)
- Kosmos Energy Ltd. (KOS) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Kosmos Energy KOS Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kosmos Energy Q2 2025 reveals EPS miss, stock falls
- Kosmos Energy Q2 2025 slides: Cash generation focus amid production gains
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- Kosmos (KOS) Q2 Revenue Falls 13%
- Kosmos Energy earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- Kosmos Energy Q2 loss wider than expected, full-year outlook lowered
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Kosmos Energy: Contrarian Investment With Potential For Significant Returns
- Should Value Investors Buy Kosmos Energy (KOS) Stock?
- Patient Capital Management Q2 2025 Investment Review
- Golar LNG’s FLNG Gimi begins commercial operations for GTA project
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- Kosmos Energy credit rating downgraded to ’CCC+’ by S&P on refinancing risk
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- kosmos energy holds annual meeting, elects directors
- Kosmos Energy stock holds steady as Benchmark maintains rating
- Kosmos Energy Gets Major Reserve Boost From Ghana License Extension - Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- The Government of Ghana, Tullow Oil, Kosmos Energy, PetroSA, GNPC and Explorco Sign Memorandum of Understanding to Extend Ghana Production Licenses to 2040
- Ghana extends oil licenses with Tullow and partners to 2040
Дневной диапазон
1.71 1.83
Годовой диапазон
1.38 4.69
- Предыдущее закрытие
- 1.68
- Open
- 1.71
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.71
- High
- 1.83
- Объем
- 5.445 K
- Дневное изменение
- 8.93%
- Месячное изменение
- 2.81%
- 6-месячное изменение
- -20.78%
- Годовое изменение
- -54.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.