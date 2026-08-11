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JPAN: Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF

43.24 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPAN за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.24, а максимальная — 43.24.

Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPAN сегодня?

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF (JPAN) сегодня оценивается на уровне 43.24. Инструмент торгуется в пределах 43.24 - 43.24, вчерашнее закрытие составило 43.25, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF?

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF в настоящее время оценивается в 43.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.55% и USD. Отслеживайте движения JPAN на графике в реальном времени.

Как купить акции JPAN?

Вы можете купить акции Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF (JPAN) по текущей цене 43.24. Ордера обычно размещаются около 43.24 или 43.54, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPAN?

Инвестирование в Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF предполагает учет годового диапазона 35.14 - 43.82 и текущей цены 43.24. Многие сравнивают 4.07% и 8.67% перед размещением ордеров на 43.24 или 43.54. Изучайте ежедневные изменения цены JPAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF?

Самая высокая цена Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF (JPAN) за последний год составила 43.82. Акции заметно колебались в пределах 35.14 - 43.82, сравнение с 43.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF?

Самая низкая цена Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF (JPAN) за год составила 35.14. Сравнение с текущими 43.24 и 35.14 - 43.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPAN?

В прошлом Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.25 и 7.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.24 43.24
Годовой диапазон
35.14 43.82
Предыдущее закрытие
43.25
Open
43.24
Bid
43.24
Ask
43.54
Low
43.24
High
43.24
Объем
2
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
4.07%
6-месячное изменение
8.67%
Годовое изменение
7.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%