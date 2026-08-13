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JPAN: Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF

43.24 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPAN汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点43.24和高点43.24进行交易。

关注Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPAN股票今天的价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票今天的定价为43.24。它在43.24 - 43.24范围内交易，昨天的收盘价为43.25，交易量达到2。JPAN的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票是否支付股息？

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF目前的价值为43.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.55%和USD。实时查看图表以跟踪JPAN走势。

如何购买JPAN股票？

您可以以43.24的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票。订单通常设置在43.24或43.54附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注JPAN的实时图表更新。

如何投资JPAN股票？

投资Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF需要考虑年度范围35.14 - 43.82和当前价格43.24。许多人在以43.24或43.54下订单之前，会比较4.07%和。实时查看JPAN价格图表，了解每日变化。

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF的最高价格是43.82。在35.14 - 43.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF的绩效。

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票的最低价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF（JPAN）的最低价格为35.14。将其与当前的43.24和35.14 - 43.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPAN股票是什么时候拆分的？

Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.25和7.55%中可见。

日范围
43.24 43.24
年范围
35.14 43.82
前一天收盘价
43.25
开盘价
43.24
卖价
43.24
买价
43.54
最低价
43.24
最高价
43.24
交易量
2
日变化
-0.02%
月变化
4.07%
6个月变化
8.67%
年变化
7.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%