JPAN: Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF
今日JPAN汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点43.24和高点43.24进行交易。
关注Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JPAN股票今天的价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票今天的定价为43.24。它在43.24 - 43.24范围内交易，昨天的收盘价为43.25，交易量达到2。JPAN的实时价格图表显示了这些更新。
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票是否支付股息？
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF目前的价值为43.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.55%和USD。实时查看图表以跟踪JPAN走势。
如何购买JPAN股票？
您可以以43.24的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票。订单通常设置在43.24或43.54附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注JPAN的实时图表更新。
如何投资JPAN股票？
投资Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF需要考虑年度范围35.14 - 43.82和当前价格43.24。许多人在以43.24或43.54下订单之前，会比较4.07%和。实时查看JPAN价格图表，了解每日变化。
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF的最高价格是43.82。在35.14 - 43.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF的绩效。
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF股票的最低价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF（JPAN）的最低价格为35.14。将其与当前的43.24和35.14 - 43.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPAN股票是什么时候拆分的？
Matthews International Funds Matthews Japan Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.25和7.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.25
- 开盘价
- 43.24
- 卖价
- 43.24
- 买价
- 43.54
- 最低价
- 43.24
- 最高价
- 43.24
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 4.07%
- 6个月变化
- 8.67%
- 年变化
- 7.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%