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JMSI: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun

49.56 USD 0.10 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMSI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.52, а максимальная — 49.62.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMSI сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) сегодня оценивается на уровне 49.56. Инструмент торгуется в пределах 49.52 - 49.62, вчерашнее закрытие составило 49.66, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun в настоящее время оценивается в 49.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.80% и USD. Отслеживайте движения JMSI на графике в реальном времени.

Как купить акции JMSI?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) по текущей цене 49.56. Ордера обычно размещаются около 49.56 или 49.86, тогда как 47 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMSI?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun предполагает учет годового диапазона 49.13 - 51.21 и текущей цены 49.56. Многие сравнивают 0.36% и -2.56% перед размещением ордеров на 49.56 или 49.86. Изучайте ежедневные изменения цены JMSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) за последний год составила 51.21. Акции заметно колебались в пределах 49.13 - 51.21, сравнение с 49.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) за год составила 49.13. Сравнение с текущими 49.56 и 49.13 - 51.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMSI?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.66 и -2.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.52 49.62
Годовой диапазон
49.13 51.21
Предыдущее закрытие
49.66
Open
49.62
Bid
49.56
Ask
49.86
Low
49.52
High
49.62
Объем
47
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-2.56%
Годовое изменение
-2.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%