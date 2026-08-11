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JMSI: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun
Курс JMSI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.52, а максимальная — 49.62.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMSI сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) сегодня оценивается на уровне 49.56. Инструмент торгуется в пределах 49.52 - 49.62, вчерашнее закрытие составило 49.66, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun в настоящее время оценивается в 49.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.80% и USD. Отслеживайте движения JMSI на графике в реальном времени.
Как купить акции JMSI?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) по текущей цене 49.56. Ордера обычно размещаются около 49.56 или 49.86, тогда как 47 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMSI?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun предполагает учет годового диапазона 49.13 - 51.21 и текущей цены 49.56. Многие сравнивают 0.36% и -2.56% перед размещением ордеров на 49.56 или 49.86. Изучайте ежедневные изменения цены JMSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) за последний год составила 51.21. Акции заметно колебались в пределах 49.13 - 51.21, сравнение с 49.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun (JMSI) за год составила 49.13. Сравнение с текущими 49.56 и 49.13 - 51.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMSI?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.66 и -2.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.66
- Open
- 49.62
- Bid
- 49.56
- Ask
- 49.86
- Low
- 49.52
- High
- 49.62
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -2.56%
- Годовое изменение
- -2.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%