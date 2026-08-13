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JMSI: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun

49.58 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JMSI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.53和高点49.61进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JMSI股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票今天的定价为49.58。它在49.53 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.56，交易量达到21。JMSI的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun目前的价值为49.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪JMSI走势。

如何购买JMSI股票？

您可以以49.58的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票。订单通常设置在49.58或49.88附近，而21和0.00%显示市场活动。立即关注JMSI的实时图表更新。

如何投资JMSI股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun需要考虑年度范围49.13 - 51.21和当前价格49.58。许多人在以49.58或49.88下订单之前，会比较0.41%和。实时查看JMSI价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun的最高价格是51.21。在49.13 - 51.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun（JMSI）的最低价格为49.13。将其与当前的49.58和49.13 - 51.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JMSI股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.56和-2.77%中可见。

日范围
49.53 49.61
年范围
49.13 51.21
前一天收盘价
49.56
开盘价
49.58
卖价
49.58
买价
49.88
最低价
49.53
最高价
49.61
交易量
21
日变化
0.04%
月变化
0.41%
6个月变化
-2.52%
年变化
-2.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%