JMSI: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun
今日JMSI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.53和高点49.61进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JMSI股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票今天的定价为49.58。它在49.53 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.56，交易量达到21。JMSI的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun目前的价值为49.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪JMSI走势。
如何购买JMSI股票？
您可以以49.58的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票。订单通常设置在49.58或49.88附近，而21和0.00%显示市场活动。立即关注JMSI的实时图表更新。
如何投资JMSI股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun需要考虑年度范围49.13 - 51.21和当前价格49.58。许多人在以49.58或49.88下订单之前，会比较0.41%和。实时查看JMSI价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun的最高价格是51.21。在49.13 - 51.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun（JMSI）的最低价格为49.13。将其与当前的49.58和49.13 - 51.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JMSI股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Sustainable Mun历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.56和-2.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.56
- 开盘价
- 49.58
- 卖价
- 49.58
- 买价
- 49.88
- 最低价
- 49.53
- 最高价
- 49.61
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -2.52%
- 年变化
- -2.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%