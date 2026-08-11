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JDOC: JPMorgan Healthcare Leaders ETF
Курс JDOC за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.96, а максимальная — 60.38.
Следите за динамикой JPMorgan Healthcare Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JDOC сегодня?
JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) сегодня оценивается на уровне 60.13. Инструмент торгуется в пределах 59.96 - 60.38, вчерашнее закрытие составило 60.77, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JDOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
JPMorgan Healthcare Leaders ETF в настоящее время оценивается в 60.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.08% и USD. Отслеживайте движения JDOC на графике в реальном времени.
Как купить акции JDOC?
Вы можете купить акции JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) по текущей цене 60.13. Ордера обычно размещаются около 60.13 или 60.43, тогда как 10 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JDOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JDOC?
Инвестирование в JPMorgan Healthcare Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 50.34 - 62.25 и текущей цены 60.13. Многие сравнивают -0.41% и 2.37% перед размещением ордеров на 60.13 или 60.43. Изучайте ежедневные изменения цены JDOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) за последний год составила 62.25. Акции заметно колебались в пределах 50.34 - 62.25, сравнение с 60.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Healthcare Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) за год составила 50.34. Сравнение с текущими 60.13 и 50.34 - 62.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JDOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JDOC?
В прошлом JPMorgan Healthcare Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.77 и 17.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.77
- Open
- 60.38
- Bid
- 60.13
- Ask
- 60.43
- Low
- 59.96
- High
- 60.38
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -0.41%
- 6-месячное изменение
- 2.37%
- Годовое изменение
- 17.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%