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JDOC: JPMorgan Healthcare Leaders ETF

60.13 USD 0.64 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JDOC за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.96, а максимальная — 60.38.

Следите за динамикой JPMorgan Healthcare Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JDOC сегодня?

JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) сегодня оценивается на уровне 60.13. Инструмент торгуется в пределах 59.96 - 60.38, вчерашнее закрытие составило 60.77, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JDOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Healthcare Leaders ETF?

JPMorgan Healthcare Leaders ETF в настоящее время оценивается в 60.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.08% и USD. Отслеживайте движения JDOC на графике в реальном времени.

Как купить акции JDOC?

Вы можете купить акции JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) по текущей цене 60.13. Ордера обычно размещаются около 60.13 или 60.43, тогда как 10 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JDOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JDOC?

Инвестирование в JPMorgan Healthcare Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 50.34 - 62.25 и текущей цены 60.13. Многие сравнивают -0.41% и 2.37% перед размещением ордеров на 60.13 или 60.43. Изучайте ежедневные изменения цены JDOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Healthcare Leaders ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) за последний год составила 62.25. Акции заметно колебались в пределах 50.34 - 62.25, сравнение с 60.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Healthcare Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Healthcare Leaders ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) за год составила 50.34. Сравнение с текущими 60.13 и 50.34 - 62.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JDOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JDOC?

В прошлом JPMorgan Healthcare Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.77 и 17.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.96 60.38
Годовой диапазон
50.34 62.25
Предыдущее закрытие
60.77
Open
60.38
Bid
60.13
Ask
60.43
Low
59.96
High
60.38
Объем
10
Дневное изменение
-1.05%
Месячное изменение
-0.41%
6-месячное изменение
2.37%
Годовое изменение
17.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%