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JDOC: JPMorgan Healthcare Leaders ETF

60.13 USD 0.64 (1.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JDOC汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点59.96和高点60.38进行交易。

关注JPMorgan Healthcare Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JDOC股票今天的价格是多少？

JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票今天的定价为60.13。它在59.96 - 60.38范围内交易，昨天的收盘价为60.77，交易量达到10。JDOC的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Healthcare Leaders ETF目前的价值为60.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.08%和USD。实时查看图表以跟踪JDOC走势。

如何购买JDOC股票？

您可以以60.13的当前价格购买JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票。订单通常设置在60.13或60.43附近，而10和-0.41%显示市场活动。立即关注JDOC的实时图表更新。

如何投资JDOC股票？

投资JPMorgan Healthcare Leaders ETF需要考虑年度范围50.34 - 62.25和当前价格60.13。许多人在以60.13或60.43下订单之前，会比较-0.41%和。实时查看JDOC价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Healthcare Leaders ETF的最高价格是62.25。在50.34 - 62.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Healthcare Leaders ETF的绩效。

JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Healthcare Leaders ETF（JDOC）的最低价格为50.34。将其与当前的60.13和50.34 - 62.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JDOC股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Healthcare Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.77和17.08%中可见。

日范围
59.96 60.38
年范围
50.34 62.25
前一天收盘价
60.77
开盘价
60.38
卖价
60.13
买价
60.43
最低价
59.96
最高价
60.38
交易量
10
日变化
-1.05%
月变化
-0.41%
6个月变化
2.37%
年变化
17.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%