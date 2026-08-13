JDOC: JPMorgan Healthcare Leaders ETF
今日JDOC汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点59.96和高点60.38进行交易。
关注JPMorgan Healthcare Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JDOC股票今天的价格是多少？
JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票今天的定价为60.13。它在59.96 - 60.38范围内交易，昨天的收盘价为60.77，交易量达到10。JDOC的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Healthcare Leaders ETF目前的价值为60.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.08%和USD。实时查看图表以跟踪JDOC走势。
如何购买JDOC股票？
您可以以60.13的当前价格购买JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票。订单通常设置在60.13或60.43附近，而10和-0.41%显示市场活动。立即关注JDOC的实时图表更新。
如何投资JDOC股票？
投资JPMorgan Healthcare Leaders ETF需要考虑年度范围50.34 - 62.25和当前价格60.13。许多人在以60.13或60.43下订单之前，会比较-0.41%和。实时查看JDOC价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Healthcare Leaders ETF的最高价格是62.25。在50.34 - 62.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Healthcare Leaders ETF的绩效。
JPMorgan Healthcare Leaders ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Healthcare Leaders ETF（JDOC）的最低价格为50.34。将其与当前的60.13和50.34 - 62.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JDOC股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Healthcare Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.77和17.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.77
- 开盘价
- 60.38
- 卖价
- 60.13
- 买价
- 60.43
- 最低价
- 59.96
- 最高价
- 60.38
- 交易量
- 10
- 日变化
- -1.05%
- 月变化
- -0.41%
- 6个月变化
- 2.37%
- 年变化
- 17.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%