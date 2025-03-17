Валюты / INSE
INSE: Inspired Entertainment Inc
9.22 USD 0.12 (1.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INSE за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.13, а максимальная — 9.36.
Следите за динамикой Inspired Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INSE
Дневной диапазон
9.13 9.36
Годовой диапазон
6.51 11.61
- Предыдущее закрытие
- 9.34
- Open
- 9.36
- Bid
- 9.22
- Ask
- 9.52
- Low
- 9.13
- High
- 9.36
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 5.61%
- Годовое изменение
- -0.54%
