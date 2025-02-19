Валюты / HY
HY: Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A
35.80 USD 0.19 (0.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HY за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.63, а максимальная — 36.10.
Следите за динамикой Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HY
- Hyster-Yale Is Cheap, But Recent Challenges Justify Pessimism (NYSE:HY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Hyster-Yale (HY) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hyster-Yale declares quarterly dividend of 36 cents per share
- Roth/MKM lowers Hyster-Yale stock price target to $50 on reduced visibility
- Earnings call transcript: Hyster-Yale Q2 2025 earnings miss and stock slide
- Hyster-Yale Q2 2025 slides: Revenue drops 18%, company maintains long-term strategy
- Hyster-Yale (HY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Hyster-Yale Materials Handling earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Hyster-Yale (HY) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Hyster-Yale (HY) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Zacks Industry Outlook Highlights Caterpillar, Komatsu, Terex and Hyster-Yale
- 4 Stocks to Watch in the Promising Construction & Mining Equipment Industry
- Hyster-Yale (HY) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Hyster-Yale secures $300 million revolving credit facility maturing in 2030
- Hyster-Yale Stock: A Challenged Stock For Longer-Term And Value Investors (NYSE:HY)
- Stryten Energy’s Li600 Material Handling Battery Now Available from Hyster-Yale
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Hyster-Yale: A Hidden Industrial Gem Set To Ride The Automation Wave (NYSE:HY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- The market is at the last stage of the bull cycle — but that may take a while. Here are three stocks from this value-focused manager.
Дневной диапазон
35.63 36.10
Годовой диапазон
34.13 69.02
- Предыдущее закрытие
- 35.99
- Open
- 35.68
- Bid
- 35.80
- Ask
- 36.10
- Low
- 35.63
- High
- 36.10
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -2.88%
- 6-месячное изменение
- -12.60%
- Годовое изменение
- -43.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.