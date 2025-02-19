КотировкиРазделы
HY: Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A

35.80 USD 0.19 (0.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HY за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.63, а максимальная — 36.10.

Следите за динамикой Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.63 36.10
Годовой диапазон
34.13 69.02
Предыдущее закрытие
35.99
Open
35.68
Bid
35.80
Ask
36.10
Low
35.63
High
36.10
Объем
93
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-2.88%
6-месячное изменение
-12.60%
Годовое изменение
-43.74%
