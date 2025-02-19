KurseKategorien
Währungen / HY
Zurück zum Aktien

HY: Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A

37.56 USD 0.43 (1.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HY hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.56 bis zu einem Hoch von 38.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HY News

Tagesspanne
37.56 38.15
Jahresspanne
34.13 69.02
Vorheriger Schlusskurs
37.99
Eröffnung
37.70
Bid
37.56
Ask
37.86
Tief
37.56
Hoch
38.15
Volumen
5
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
1.90%
6-Monatsänderung
-8.30%
Jahresänderung
-40.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K