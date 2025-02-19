Währungen / HY
HY: Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A
37.56 USD 0.43 (1.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HY hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.56 bis zu einem Hoch von 38.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hyster-Yale Materials Handling Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
37.56 38.15
Jahresspanne
34.13 69.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.99
- Eröffnung
- 37.70
- Bid
- 37.56
- Ask
- 37.86
- Tief
- 37.56
- Hoch
- 38.15
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 1.90%
- 6-Monatsänderung
- -8.30%
- Jahresänderung
- -40.97%
