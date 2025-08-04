Валюты / HTGC
HTGC: Hercules Capital Inc
19.12 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTGC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.06, а максимальная — 19.22.
Следите за динамикой Hercules Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HTGC
Дневной диапазон
19.06 19.22
Годовой диапазон
15.65 22.04
- Предыдущее закрытие
- 19.14
- Open
- 19.20
- Bid
- 19.12
- Ask
- 19.42
- Low
- 19.06
- High
- 19.22
- Объем
- 1.607 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- -0.62%
- Годовое изменение
- -2.85%
