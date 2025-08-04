Währungen / HTGC
HTGC: Hercules Capital Inc
19.34 USD 0.14 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTGC hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.23 bis zu einem Hoch von 19.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hercules Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HTGC News
Tagesspanne
19.23 19.36
Jahresspanne
15.65 22.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.20
- Eröffnung
- 19.28
- Bid
- 19.34
- Ask
- 19.64
- Tief
- 19.23
- Hoch
- 19.36
- Volumen
- 2.136 K
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -0.36%
- 6-Monatsänderung
- 0.52%
- Jahresänderung
- -1.73%
