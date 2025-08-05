통화 / HTGC
HTGC: Hercules Capital Inc
19.53 USD 0.19 (0.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HTGC 환율이 오늘 0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.30이고 고가는 19.54이었습니다.
Hercules Capital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.30 19.54
년간 변동
15.65 22.04
- 이전 종가
- 19.34
- 시가
- 19.43
- Bid
- 19.53
- Ask
- 19.83
- 저가
- 19.30
- 고가
- 19.54
- 볼륨
- 1.161 K
- 일일 변동
- 0.98%
- 월 변동
- 0.62%
- 6개월 변동
- 1.51%
- 년간 변동율
- -0.76%
