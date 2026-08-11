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HEQT: Simplify Hedged Equity ETF

34.50 USD 0.06 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HEQT за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.45, а максимальная — 34.51.

Следите за динамикой Simplify Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEQT сегодня?

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) сегодня оценивается на уровне 34.50. Инструмент торгуется в пределах 34.45 - 34.51, вчерашнее закрытие составило 34.44, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEQT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Hedged Equity ETF?

Simplify Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения HEQT на графике в реальном времени.

Как купить акции HEQT?

Вы можете купить акции Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) по текущей цене 34.50. Ордера обычно размещаются около 34.50 или 34.80, тогда как 68 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEQT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEQT?

Инвестирование в Simplify Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 30.57 - 34.51 и текущей цены 34.50. Многие сравнивают 1.80% и 6.84% перед размещением ордеров на 34.50 или 34.80. Изучайте ежедневные изменения цены HEQT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Hedged Equity ETF?

Самая высокая цена Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) за последний год составила 34.51. Акции заметно колебались в пределах 30.57 - 34.51, сравнение с 34.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Hedged Equity ETF?

Самая низкая цена Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) за год составила 30.57. Сравнение с текущими 34.50 и 30.57 - 34.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEQT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEQT?

В прошлом Simplify Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.44 и 12.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.45 34.51
Годовой диапазон
30.57 34.51
Предыдущее закрытие
34.44
Open
34.48
Bid
34.50
Ask
34.80
Low
34.45
High
34.51
Объем
68
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.80%
6-месячное изменение
6.84%
Годовое изменение
12.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%