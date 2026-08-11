- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HEQT: Simplify Hedged Equity ETF
Курс HEQT за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.45, а максимальная — 34.51.
Следите за динамикой Simplify Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEQT сегодня?
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) сегодня оценивается на уровне 34.50. Инструмент торгуется в пределах 34.45 - 34.51, вчерашнее закрытие составило 34.44, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEQT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Hedged Equity ETF?
Simplify Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения HEQT на графике в реальном времени.
Как купить акции HEQT?
Вы можете купить акции Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) по текущей цене 34.50. Ордера обычно размещаются около 34.50 или 34.80, тогда как 68 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEQT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEQT?
Инвестирование в Simplify Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 30.57 - 34.51 и текущей цены 34.50. Многие сравнивают 1.80% и 6.84% перед размещением ордеров на 34.50 или 34.80. Изучайте ежедневные изменения цены HEQT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) за последний год составила 34.51. Акции заметно колебались в пределах 30.57 - 34.51, сравнение с 34.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) за год составила 30.57. Сравнение с текущими 34.50 и 30.57 - 34.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEQT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEQT?
В прошлом Simplify Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.44 и 12.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.44
- Open
- 34.48
- Bid
- 34.50
- Ask
- 34.80
- Low
- 34.45
- High
- 34.51
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 6.84%
- Годовое изменение
- 12.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%