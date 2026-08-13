HEQT: Simplify Hedged Equity ETF
今日HEQT汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点34.38和高点34.49进行交易。
关注Simplify Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HEQT股票今天的价格是多少？
Simplify Hedged Equity ETF股票今天的定价为34.41。它在34.38 - 34.49范围内交易，昨天的收盘价为34.50，交易量达到29。HEQT的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Simplify Hedged Equity ETF目前的价值为34.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.16%和USD。实时查看图表以跟踪HEQT走势。
如何购买HEQT股票？
您可以以34.41的当前价格购买Simplify Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在34.41或34.71附近，而29和-0.17%显示市场活动。立即关注HEQT的实时图表更新。
如何投资HEQT股票？
投资Simplify Hedged Equity ETF需要考虑年度范围30.57 - 34.51和当前价格34.41。许多人在以34.41或34.71下订单之前，会比较1.53%和。实时查看HEQT价格图表，了解每日变化。
Simplify Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Hedged Equity ETF的最高价格是34.51。在30.57 - 34.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Hedged Equity ETF的绩效。
Simplify Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Hedged Equity ETF（HEQT）的最低价格为30.57。将其与当前的34.41和30.57 - 34.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEQT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEQT股票是什么时候拆分的？
Simplify Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.50和12.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.50
- 开盘价
- 34.47
- 卖价
- 34.41
- 买价
- 34.71
- 最低价
- 34.38
- 最高价
- 34.49
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 1.53%
- 6个月变化
- 6.57%
- 年变化
- 12.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%