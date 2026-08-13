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HEQT: Simplify Hedged Equity ETF

34.41 USD 0.09 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEQT汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点34.38和高点34.49进行交易。

关注Simplify Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HEQT股票今天的价格是多少？

Simplify Hedged Equity ETF股票今天的定价为34.41。它在34.38 - 34.49范围内交易，昨天的收盘价为34.50，交易量达到29。HEQT的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Simplify Hedged Equity ETF目前的价值为34.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.16%和USD。实时查看图表以跟踪HEQT走势。

如何购买HEQT股票？

您可以以34.41的当前价格购买Simplify Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在34.41或34.71附近，而29和-0.17%显示市场活动。立即关注HEQT的实时图表更新。

如何投资HEQT股票？

投资Simplify Hedged Equity ETF需要考虑年度范围30.57 - 34.51和当前价格34.41。许多人在以34.41或34.71下订单之前，会比较1.53%和。实时查看HEQT价格图表，了解每日变化。

Simplify Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Hedged Equity ETF的最高价格是34.51。在30.57 - 34.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Hedged Equity ETF的绩效。

Simplify Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Hedged Equity ETF（HEQT）的最低价格为30.57。将其与当前的34.41和30.57 - 34.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEQT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEQT股票是什么时候拆分的？

Simplify Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.50和12.16%中可见。

日范围
34.38 34.49
年范围
30.57 34.51
前一天收盘价
34.50
开盘价
34.47
卖价
34.41
买价
34.71
最低价
34.38
最高价
34.49
交易量
29
日变化
-0.26%
月变化
1.53%
6个月变化
6.57%
年变化
12.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%