Валюты / GDXD
GDXD: MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
1.22 USD 0.08 (7.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDXD за сегодня изменился на 7.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.13, а максимальная — 1.24.
Следите за динамикой MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.13 1.24
Годовой диапазон
1.12 17.98
- Предыдущее закрытие
- 1.14
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.13
- High
- 1.24
- Объем
- 1.992 K
- Дневное изменение
- 7.02%
- Месячное изменение
- -21.29%
- 6-месячное изменение
- -80.54%
- Годовое изменение
- -90.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.