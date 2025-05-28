KurseKategorien
GDXD: MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

1.25 USD 0.01 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDXD hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.24 bis zu einem Hoch von 1.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.24 1.32
Jahresspanne
1.12 17.98
Vorheriger Schlusskurs
1.24
Eröffnung
1.27
Bid
1.25
Ask
1.55
Tief
1.24
Hoch
1.32
Volumen
1.518 K
Tagesänderung
0.81%
Monatsänderung
-19.35%
6-Monatsänderung
-80.06%
Jahresänderung
-89.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K