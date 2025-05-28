Währungen / GDXD
GDXD: MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
1.25 USD 0.01 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDXD hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.24 bis zu einem Hoch von 1.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GDXD News
Tagesspanne
1.24 1.32
Jahresspanne
1.12 17.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.24
- Eröffnung
- 1.27
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Tief
- 1.24
- Hoch
- 1.32
- Volumen
- 1.518 K
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- -19.35%
- 6-Monatsänderung
- -80.06%
- Jahresänderung
- -89.91%
