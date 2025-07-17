Валюты / FR
FR: First Industrial Realty Trust Inc
52.06 USD 0.18 (0.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FR за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.61, а максимальная — 52.23.
Следите за динамикой First Industrial Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FR
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- First Industrial Realty Trust announces $800 million at-the-market equity offering
- First Industrial Realty Trust launches $800 million at-the-market equity program
- Morning Bid: Suits and smiles define new Ukraine talks
- Morning Bid: Zelenskiy heads back to Washington (with friends)
- Morning Bid: Bitcoin joins the risk-on party
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Jefferies raises First Industrial Realty Trust stock price target to $57 on development outlook
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- First Industrial Realty Trust stock rating reiterated by KeyBanc
- Powell Pressured As Inflation Cools
- 2 Deep Value Dividend Stocks Hiding In Plain Sight
- First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Industrial EPS Climbs 10.5% In Q2
- Earnings call transcript: First Industrial Realty Q2 2025 beats forecasts
- First Industrial Q2 2025 slides: Same-store NOI growth remains strong at 8.7%
- First Industrial Realty Trust stock maintains Buy rating at Truist Securities on strong Q2 results
Дневной диапазон
51.61 52.23
Годовой диапазон
40.31 58.17
- Предыдущее закрытие
- 51.88
- Open
- 51.87
- Bid
- 52.06
- Ask
- 52.36
- Low
- 51.61
- High
- 52.23
- Объем
- 1.404 K
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -3.16%
- Годовое изменение
- -6.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.