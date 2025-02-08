Валюты / FHTX
FHTX: Foghorn Therapeutics Inc
4.90 USD 0.09 (1.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FHTX за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.87, а максимальная — 5.02.
Следите за динамикой Foghorn Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FHTX
Дневной диапазон
4.87 5.02
Годовой диапазон
2.94 9.70
- Предыдущее закрытие
- 4.99
- Open
- 4.96
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Low
- 4.87
- High
- 5.02
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -1.80%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- 39.60%
- Годовое изменение
- -47.03%
