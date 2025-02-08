Währungen / FHTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FHTX: Foghorn Therapeutics Inc
4.90 USD 0.24 (4.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FHTX hat sich für heute um -4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.90 bis zu einem Hoch von 5.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Foghorn Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FHTX News
- Alnylam (ALNY) Surges 6.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Wall Street Analysts Predict a 130.63% Upside in Foghorn Therapeutics (FHTX): Here's What You Should Know
- Is Arcutis Biotherapeutics (ARQT) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Foghorn Therapeutics (FHTX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Here's Why Foghorn Therapeutics (FHTX) Looks Ripe for Bottom Fishing
- Foghorn earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Foghorn Therapeutics to Participate in Four Upcoming Investor Conferences
- Citizens JMP reiterates Foghorn stock with $9 target
- Foghorn earnings missed by $0.11, revenue was in line with estimates
- This PayPal Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - General Mills (NYSE:GIS), Foghorn Therapeutics (NASDAQ:FHTX)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Foghorn: SMARCA4 Targeting Brings About Treating Up To 10% Of NSCLC Patients (NASDAQ:FHTX)
- Analysts Predict Up to ~450% Surge for These 2 ‘Strong Buy’ Penny Stocks - TipRanks.com
Tagesspanne
4.90 5.14
Jahresspanne
2.94 9.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.14
- Eröffnung
- 5.14
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Tief
- 4.90
- Hoch
- 5.14
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -4.67%
- Monatsänderung
- -2.58%
- 6-Monatsänderung
- 39.60%
- Jahresänderung
- -47.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K