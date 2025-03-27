КотировкиРазделы
Валюты / FGI
FGI: FGI Industries Ltd

9.50 USD 5.53 (139.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGI за сегодня изменился на 139.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.90, а максимальная — 12.62.

Следите за динамикой FGI Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.90 12.62
Годовой диапазон
0.46 12.62
Предыдущее закрытие
3.97
Open
10.76
Bid
9.50
Ask
9.80
Low
7.90
High
12.62
Объем
31.063 K
Дневное изменение
139.29%
Месячное изменение
121.96%
6-месячное изменение
1133.77%
Годовое изменение
1087.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.