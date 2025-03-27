Валюты / FGI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FGI: FGI Industries Ltd
9.50 USD 5.53 (139.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGI за сегодня изменился на 139.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.90, а максимальная — 12.62.
Следите за динамикой FGI Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FGI
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,27%
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Home Depot Nears Q2 Earnings Release: Is Now the Right Time to Invest?
- FGI Industries stock price target raised to $10 by Benchmark
- FGI Industries Ltd. (FGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FGI Industries Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FGI)
- FGI Industries Ltd. (FGI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FGI Industries Q2 2025 slides: revenue growth continues amid margin pressure
- FGI Industries earnings missed by $0.61, revenue fell short of estimates
- TripAdvisor (TRIP) Q2 Earnings Top Estimates
- Is Home Depot Stock a Buy, Hold or Sell at Its Current Price?
- Fortune Brands Innovations (FBIN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Ethan Allen (ETD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- FGI Industries to implement 1-for-5 reverse share split effective Thursday
- Home Depot or FGI Industries: Where Should Investors Place Their Bets?
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- FGI Industries Q1 2025 presentation: 8% revenue growth overshadowed by declining margins
- FGI Industries Ltd. (FGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.90 12.62
Годовой диапазон
0.46 12.62
- Предыдущее закрытие
- 3.97
- Open
- 10.76
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Low
- 7.90
- High
- 12.62
- Объем
- 31.063 K
- Дневное изменение
- 139.29%
- Месячное изменение
- 121.96%
- 6-месячное изменение
- 1133.77%
- Годовое изменение
- 1087.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.