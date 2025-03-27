KurseKategorien
FGI: FGI Industries Ltd

8.86 USD 1.43 (19.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FGI hat sich für heute um 19.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.02 bis zu einem Hoch von 9.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die FGI Industries Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.02 9.37
Jahresspanne
0.46 12.62
Vorheriger Schlusskurs
7.43
Eröffnung
7.02
Bid
8.86
Ask
9.16
Tief
7.02
Hoch
9.37
Volumen
233
Tagesänderung
19.25%
Monatsänderung
107.01%
6-Monatsänderung
1050.65%
Jahresänderung
1007.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K