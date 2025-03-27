Währungen / FGI
FGI: FGI Industries Ltd
8.86 USD 1.43 (19.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGI hat sich für heute um 19.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.02 bis zu einem Hoch von 9.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die FGI Industries Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.02 9.37
Jahresspanne
0.46 12.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.43
- Eröffnung
- 7.02
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- Tief
- 7.02
- Hoch
- 9.37
- Volumen
- 233
- Tagesänderung
- 19.25%
- Monatsänderung
- 107.01%
- 6-Monatsänderung
- 1050.65%
- Jahresänderung
- 1007.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K