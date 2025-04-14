Валюты / FFIC
FFIC: Flushing Financial Corporation
13.87 USD 0.17 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFIC за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.78, а максимальная — 14.02.
Следите за динамикой Flushing Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FFIC
- Flushing Financial: Far From A Great Play (NASDAQ:FFIC)
- Earnings call transcript: Flushing Financial beats Q2 2025 earnings expectations
- Flushing Financial Q2 2025 slides: NIM expansion continues, Asian market focus drives growth
- Here's What Key Metrics Tell Us About Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings
- Flushing Financial (FFIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Flushing earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Flushing Financial (FFIC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Mamdani lead in New York mayoral Democratic primary leaves businesses on edge
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- DA Davidson holds Flushing Financial stock at $13 target
- Aristotle Small Cap Equity Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
13.78 14.02
Годовой диапазон
10.65 18.56
- Предыдущее закрытие
- 14.04
- Open
- 13.99
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Low
- 13.78
- High
- 14.02
- Объем
- 677
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- 2.06%
- 6-месячное изменение
- 10.08%
- Годовое изменение
- -4.34%
