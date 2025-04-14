Währungen / FFIC
FFIC: Flushing Financial Corporation
14.39 USD 0.45 (3.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFIC hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.93 bis zu einem Hoch von 14.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flushing Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFIC News
Tagesspanne
13.93 14.41
Jahresspanne
10.65 18.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.94
- Eröffnung
- 13.94
- Bid
- 14.39
- Ask
- 14.69
- Tief
- 13.93
- Hoch
- 14.41
- Volumen
- 455
- Tagesänderung
- 3.23%
- Monatsänderung
- 5.89%
- 6-Monatsänderung
- 14.21%
- Jahresänderung
- -0.76%
