FEDU: Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,

13.44 USD 1.06 (7.31%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FEDU за сегодня изменился на -7.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.44, а максимальная — 13.44.

Следите за динамикой Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.44 13.44
Годовой диапазон
3.69 16.80
Предыдущее закрытие
14.50
Open
13.44
Bid
13.44
Ask
13.74
Low
13.44
High
13.44
Объем
1
Дневное изменение
-7.31%
Месячное изменение
-0.74%
6-месячное изменение
38.56%
Годовое изменение
15.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.