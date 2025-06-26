Валюты / FEDU
FEDU: Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,
13.44 USD 1.06 (7.31%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FEDU за сегодня изменился на -7.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.44, а максимальная — 13.44.
Следите за динамикой Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.44 13.44
Годовой диапазон
3.69 16.80
- Предыдущее закрытие
- 14.50
- Open
- 13.44
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Low
- 13.44
- High
- 13.44
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -7.31%
- Месячное изменение
- -0.74%
- 6-месячное изменение
- 38.56%
- Годовое изменение
- 15.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.