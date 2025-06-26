Währungen / FEDU
FEDU: Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,
14.25 USD 0.50 (3.39%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FEDU hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.76 bis zu einem Hoch von 14.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Four Seasons Education (Cayman) Inc American Depositary Shares,-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.76 14.25
Jahresspanne
3.69 16.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.75
- Eröffnung
- 13.77
- Bid
- 14.25
- Ask
- 14.55
- Tief
- 13.76
- Hoch
- 14.25
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -3.39%
- Monatsänderung
- 5.24%
- 6-Monatsänderung
- 46.91%
- Jahresänderung
- 22.84%
